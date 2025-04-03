رئيس جامعة أسيوط يتابع مستجدات التطوير بجناح ذوي الهمم بالمدن الجامعية

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، جناح ذوي الهمم التابع للوحدة السكنية (ب) بقطاع المدن الجامعية، لمتابعة آخر مستجدات أعمال الصيانة ورفع كفاءة البنية التحتية داخل الجناح، وذلك استعدادًا لاستقبال الطلاب ذوي الهمم خلال العام الدراسي الجديد 2025/2026م.

رافق الدكتور المنشاوي في جولته الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، وعماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية (طلاب)، وعدد من العاملين بالمبنى، وأفراد الأمن الجامعي.

وأكد الدكتور المنشاوي أن إدارة الجامعة تولي عناية كبيرة لأبنائها من ذوي الهمم، وتحرص على توفير كافة الخدمات التعليمية والتأهيلية الملائمة لهم، بالإضافة إلى تطوير جميع المرافق الجامعية بما يدعم فرص المشاركة الفعّالة لهم جنبًا إلى جنب مع باقي زملائهم في المجتمع.

وأوضح أن ذلك يتماشى مع النقلة النوعية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ذوي القدرات الخاصة على جميع الأصعدة.

وتفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير والتجديد الخاصة بالجناح، والذي يقع في الطابق الأرضي من مبنى (ب)، ويتكون من (14) غرفة لتسكين الطلاب، تتنوع بين الغرف الثنائية والثلاثية. تم تطويرها مع مراعاة الأبعاد الإنشائية والارتفاعات المناسبة لتسهيل حركة الطلاب، ويستوعب الجناح نحو (28) طالبًا من ذوي الهمم، وقد تم تجهيز الجناح بتوفير (رامب) لمرور الطلاب، بالإضافة إلى الأوفيس ودورات المياه، إلى جانب غرف للإدارة والأمن.

وخلال الجولة، تابع الدكتور المنشاوي كفاءة غرف التسكين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وتلبية كافة احتياجاتهم، وتم تزويد الغرف بالأسرّة والطاولات والمقاعد وخزانات الملابس.

كما اطمأن على أعمال الصيانة داخل الممرات والمطبخ ودورات المياه، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة جامعية داعمة للاستذكار والتفوق العلمي، وتقديم خدمات ذات جودة متميزة.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولي إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتقديم خدمات متكاملة لأبنائها من ذوي الإعاقة، تساعدهم على التكيف مع بيئتهم الجامعية ودمجهم مع زملائهم. وأضاف أن هذا الاهتمام المستمر أثمر عن تحقيق هؤلاء الطلاب للعديد من النجاحات والانفرادات المميزة، ومشاركتهم بفاعلية في الأنشطة الطلابية وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة في المحافل المحلية والدولية.

ويذكر أن وحدة التسكين (ب) خضعت لعملية إحلال وتجديد كاملة لكافة المرافق والخدمات خلال العام الجامعي الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 13 مليون جنيه، مع الحفاظ على المظهر الجمالي للمبنى والاهتمام بالمسطحات الخضراء المحيطة به.