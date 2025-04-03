عروض تراثية في احتفالات الثقافة في جنوب سيناء بعيد الفطر

قدم فرع ثقافة جنوب سيناء، العروض الفنية، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بعيد الفطر المبارك، ضمن برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

واستهلت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من مسرح نادي الشرطة بمدينة طور سيناء، بحضور منيرة فتحى المشرف على فرع ثقافة جنوب سيناء، بعرض فنى لفرقة أطفال الطور للفنون بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، تضمن فقرات استعراضية من التراث الشعبى المتنوع، منها "مرحب بالزوار، الحجالة، مصر أم الدنيا، صعيدي، سمسمية، نوبة"، واختتمت بعرض التنورة التراثية، وسط تفاعل جماهيري كبير.

واستمرارًا لفعاليات الاحتفال، المقام بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى، بإدارة د. شعيب خلف، شهد مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ، بحضور مجدي أبو الفتوح نائب رئيس المدينة، عروضا استعراضية لفرقة أطفال شرم للفنون الشعبية بقيادة الفننان سيد الدهشان، قدمت خلالها باقة منتنوعة من الفقرات الفلكلورية، منها "علشان لازم نكون مع بعض، الناس في بلادي، مانجا، بنتي يابنوته، يا قدس"، واختتمت فقرتها باستعراض "بشره خير".

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة قصور الثقافة، احتفالا بعيد الفطر المبارك بالقاهرة والمحافظات، يشمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والعروض المسرحية بمحافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الأنشطة المقدمة بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، وثلاثة أفلام جديدة تعرض بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة من خلال مشروع "سينما الشعب".

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