حرب الأفضل بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مازالت مشتعلة

رغم انتهاء الموسم الدرامي لـ رمضان 2025، لا يزال التنافس بين ياسمين عبد العزيز وزوجها السابق أحمد العوضي، مشتعلاً، خاصة مع دخول جمهور الثنائي على خط التصعيد على مواقع التواصل.

وعبرت ياسمين عبد العزيز عن سعادتها بنجاح مسلسلها "وتقابل حبيب"، مُشيرة إلى أن العمل حقق جماهيرية واسعة دون اللجوء إلى “الإسفاف والبلطجة”، وهو ما اعتبره البعض تلميحاً مباشراً إلى مسلسل طليقها أحمد العوضي خاصة بعد منشوراته المتكررة حول نجاح مسلسله "فهد البطل".

وأكدت أهمية دور الفنانين في تقديم محتوى يرقى بذوق الجمهور بدلاً من المساهمة في انحداره.

وكان العوضي قد شارك عبر حسابه على فيسبوك صورة توضح تصدر مسلسله "فهد البطل" لقوائم المشاهدة على المنصة التي يعرض عليها، بينما شاركت ياسمين صورة لها أثناء استلامها جائزة أفضل ممثلة في دراما رمضان، بتصويت الجمهور، وعلقت: “الحمد لله.. تصويت الجمهور الحقيقي الحمد لله".

فيما عاد العوضي ونشر صورًا تؤكد تصدر فهد البطل على مؤشر بحث جوجل وأرفقها بتعليق: "فهد البطل وأقرب منافسيه على مؤشر البحث جوجل، وتقرير المشاهدة للوكالات الإعلانية".