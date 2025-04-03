أعلى شهادات الادخار المتاحة قبل قرارات خفض الفائدة المرتقبة

أعلن بنكا HSBC مصر وQNB الأهلي عن خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية، اعتبارًا من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع استئناف عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر، وفقًا لما أظهرته البيانات المنشورة على موقعيهما الإلكترونيين.

أسعار الفائدة الجديدة في البنكيين

بنك HSBC مصر: خفض سعر الفائدة بمقدار 2.5% على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت.

بنك QNB الأهلي: خفض سعر الفائدة بمقدار 1.5% على الشهادات الثلاثية التي يطرحها.

يأتي هذا القرار في إطار الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الأسبوعين المقبلين، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد التراجع الحاد في معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.

قرارات خفض سابقة في القطاع المصرفي

سبق أن قام البنك التجاري الدولي (CIB) في فبراير الماضي بخفض أسعار الفائدة على شهاداته الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 2%، في ظل تباطؤ التضخم وتحقيق الشهادات مرتفعة العائد الهدف من توفير السيولة المطلوبة.

أبرز أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية

مع عودة العمل في القطاع المصرفي يوم الخميس، نستعرض أحدث أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 9 بنوك كبرى:

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية (أجل سنة): عائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا.

الشهادة البلاتينية (3 سنوات - عائد متدرج):

30% في السنة الأولى، 25% في الثانية، و20% في الثالثة (يصرف سنويًا).

الشهادة البلاتينية (3 سنوات - عائد ثابت): 21.5% سنويًا (يصرف شهريًا).

بنك مصر

شهادة طلعت حرب (أجل سنة): عائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا.

شهادة ابن مصر (3 سنوات - عائد متدرج):

السنة الأولى: 26% شهريًا، 27% ربع سنويًا، 30% سنويًا.

السنة الثانية: 22.5% شهريًا، 23% ربع سنويًا، 25% سنويًا.

السنة الثالثة: 19% شهريًا، 19% ربع سنويًا، 20% سنويًا.

شهادة القمة (3 سنوات - عائد ثابت): 21.5% سنويًا (يصرف شهريًا).

بنك الإسكندرية

شهادة "إليكس ستار بلس" (3 سنوات): 20% سنويًا (يصرف شهريًا).

البنك التجاري الدولي (CIB)

شهادة بريميوم (3 سنوات): 17% سنويًا (يصرف شهريًا) - الحد الأدنى مليون جنيه.

شهادة بلس (3 سنوات): 16% سنويًا (يصرف شهريًا) - الحد الأدنى 500 ألف جنيه.

شهادة برايم (3 سنوات): 15% سنويًا (يصرف شهريًا) - الحد الأدنى 100 ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي

شهادة بريميوم (3 سنوات): 21% سنويًا (يصرف شهريًا).

بنك Saib

الشهادة الثلاثية برايم: 22% سنويًا (يصرف شهريًا) - الحد الأدنى ألف جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

الشهادة الثلاثية:

21% سنويًا (يصرف شهريًا).

22.1% سنويًا (يصرف ربع سنويًا).

بنك HSBC

الشهادة الثلاثية: 18% سنويًا (يصرف شهريًا) - الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.

بنك QNB الأهلي

الشهادة الثلاثية:

17% سنويًا (يصرف شهريًا).

17.05% (ربع سنوي).

17.1% (نصف سنوي).

17.15% (سنوي).

الحد الأدنى 100 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية فيرست بلس: 18.5% سنويًا (يصرف شهريًا) - الحد الأدنى 5 ملايين جنيه.

ويترقب المستثمرون والمودعون قرارات البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم، وسط توقعات بمزيد من التغيرات في أسعار الفائدة، خاصة مع الاتجاه نحو السياسات النقدية التيسيرية لدعم الاقتصاد.