محافظ المنوفية: رفع ما يقرب من 17 ألف طن تراكمات قمامة خلال مارس 2025

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود إدارة المخلفات والرصد البيئي بديوان عام المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية بشأن تنفيذ أعمال خطة تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية خلال شهر مارس الماضي لضمان تحقيق أقصي استفادة من مياه الري وحفاظاً علي الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأوضح اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه وفقًَا لما جاء بالتقرير فقد تم رفع ما يقرب من 17 ألف طن نواتج تطهير علي جسور الترع والمصارف بكافة أرجاء المحافظة، حيث تم رفع حوالي 4300 طن بنطاق أشمون، ونطاق منوف 1781 طن ، نطاق شبين الكوم 1410 طن ، نطاق بركة السبع 4271 طن، نطاق تلا 1460 طن، نطاق قويسنا 1900 طن، نطاق الباجور 410 طن ، نطاق السادات 165 طن ، نطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم 260 طن ، ونطاق الشهداء 800 طن بالإضافة إلى رفع 100 طن بمدينة سرس الليان.

وأكد محافظ المنوفية على أنه يتابع وبصفة دورية خطة تطهير الترع بالمحافظة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديريات الرى والزراعة والجهات المعنية باستمرار رفع كافة نواتج التطهير والمتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف للتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.