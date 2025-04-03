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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس "التصنيع الدوائي" بـ"الصيادلة" لـ"البوابة نيوز": فكرة تعطيش السوق تنفع في أي سلعة إلا الدواء

الدكتور محفوظ رمزي
الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي
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نفى الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، وجود سياسة متعمدة من بعض الشركات لتخزين الأدوية بهدف رفع الأسعار، مشددًا على أن فكرة تعطيش السوق لا تتناسب مع طبيعة سوق الأدوية. 

وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هذه الاستراتيجية قد تنجح في بعض السلع الأخرى، لكنها في قطاع الأدوية ستضر بالمرضى بشكل مباشر وقد تهدد الصحة العامة".

وأضاف: "المرضى دائمًا ما يبحثون عن بدائل دوائية إذا حدث نقص في بعض الأصناف، وبالتالي فإن الشركات التي تحاول الاحتكار أو تعطيش السوق ستفقد حصتها لصالح الشركات المنافسة".

 وأكد أن سوق الأدوية يحتاج إلى تنظيم أكبر لمراقبة عمليات التوزيع والتخزين لضمان توافر الأدوية بشكل مستمر.

كما شدد على أهمية أن تركز الشركات على توفير الأدوية بأسعار معقولة وبجودة عالية، مع تعزيز ثقافة استخدام الأدوية المحلية والبدائل المتاحة لتخفيف العبء على المرضى.

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