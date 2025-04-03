تواصل المعابد الأثرية والمزارات السياحية إستقبال الزائرين من المواطنين والأفواج السياحية ، وخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك للإستمتاع بعظمة الحضارة المصرية .

إقبال كثيف على مواقع أسوان السياحية والأثرية والحدائق خلال عيد الفطر

عيد الفطر المبارك شهد توافد من المواطنين على المواقع الأثرية والسياحية والحدائق

ومن جانبه أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن فترة الإحتفال بعيد الفطر المبارك شهدت توافد كبير من المواطنين على المواقع المختلفة سواء كانت الأثرية أو السياحية أو الحدائق العامة أو المتنزهات أو ممشى أهل أسوان بكورنيش النيل القديم أو الميادين فى ظل مشاركة للسائحين من مختلف جنسيات العالم مما يؤكد على حالة الأمن والأمان والإستقرار التى تشهدها مصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ولفت إلى أنه من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية تم الإستعداد المسبق لتجهيز وتهيئة الأجواء الإحتفالية بمختلف مدن ومراكز المحافظة أمام المواطن الأسوانى ، وأيضاً الأفواج السياحية لإتاحة الفرصة لهم للتمتع بالمقومات الطبيعية الفريدة لزهرة الجنوب ، وتنوع المنتج السياحى بها من الأثرية والثقافية والبيئية والعلاجية والترفيهية والسفارى والصيد وغيرها .

فيما أوضح الدكتور فهمى الأمين مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان بأن المناطق الأثرية شهدت تدفقات سياحية من شتى أنحاء العالم لمشاهدة المعابد والمعالم والمزارات المختلفة ، فضلًا عن الطبيعة الخلابة التى تمتلكها أفضل المقاصد العالمية .

وأشار الدكتور فهمى الأمين بأنه تزامن مع توافد هذه الأفواج السياحية عبر الفنادق العائمة أو الرحلات المختلفة ، زيارة من المواطنين من أهالى المحافظة والمحافظات الأخرى للمناطق الأثرية إحتفالاً بعيد الفطر المبارك .