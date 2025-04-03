رئيس "التصنيع" الدوائي بـ"الصيادلة": مراجعة تسعير الأدوية ضرورة لتواكب التغيرات الاقتصادية

دعا الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إلى ضرورة مراجعة تسعير الأدوية بشكل دوري يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

وقال: "التغيرات السريعة في سعر الصرف وارتفاع تكاليف المواد الخام تتطلب وجود آلية تسعير مرنة ومراجعتها بشكل دوري لضمان استقرار السوق وحماية الشركات من الخسائر".

وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": أن التسعير الثابت لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية؛ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الشركات المصنعة، خصوصًا في ظل ضعف الدعم الحكومي في هذا المجال.

وأضاف: "من المهم أن يتم تحديد الأسعار بناءً على معايير واضحة ومنهجية تضمن توافر الأدوية للمواطنين وتساعد في استدامة صناعة الدواء المحلية".

وشدد على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، الشركات، والمجتمع المدني، لتحقيق توازن بين توفير الأدوية بأسعار مناسبة وضمان استدامة صناعة الدواء في مصر.