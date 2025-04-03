رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة لـ«البوابة نيوز»: دعم التصنيع المحلي سيحل جزءًا كبيرًا من أزمة الدواء

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية هو الحل الرئيسي لضمان استقرار سوق الأدوية في مصر.

وقال: "من الضروري أن نركز على تعزيز قدرة المصانع المحلية على إنتاج الأدوية بأنواعها المختلفة، خاصة المواد الخام، التي تمثل عبئًا كبيرًا على السوق بسبب الاعتماد على الاستيراد".

وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن دعم هذه المصانع سيقلل من الاعتماد على الواردات ويساهم في تخفيف الضغط على سعر الصرف، مما يساهم في استقرار أسعار الأدوية.

وأضاف: "إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام محليًا يعد خطوة ضرورية لتقليل التبعية للخارج، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي".

كما لفت إلى أن الحكومة يجب أن تقدم حوافز ضريبية ودعماً مباشراً للمصانع المحلية لتشجيعها على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.

وتابع: “أن تعزيز التصنيع المحلي سيكون له دور كبير في حل أزمة نقص الأدوية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين”.