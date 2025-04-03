مسجلا 3160 دولارا.. رقم قياسي جديد للذهب عالميا بعد رسوم ترامب الجمركية

سجل سعر الذهب في البورصات العالمية، رقما قياسيا جديدا بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالدو ترامب على سائر دول العالم، إذ تجاوز سعر الأونصة 3160 دولارا.

ارتفع الذهب عالميا الي مستوى قياسي جديد اليوم الخميس 3 أبريل 2025 , وسط اندفاع المستثمرين الي الذهب و الذي يعد من أكثر الأصول الآمنة للاستثمار و التحوط ، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية أكبر من المتوقع ضد شركاء تجاريين رئيسيين، بما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.4% إلى 3145.93 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولار في وقت سابق من الجلسة , وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3170.70 دولارللأونصة .

ويشهد سوق الذهب تقلبات كبيرة منذ فترة طويلة و الذي ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي , وقفزت أسعاره بأكثر من 19% منذ بداية العام وحتى الآن على خلفية الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، والصراعات الجيوسياسية، و زيادة عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية و خاصة “ الصين” مما جعل الذهب يقفز أكثر من مرة ليحطم عدة ارقام قياسية .

ارتفاع الذهب , جاء بعد تصريحات صادمة من الرئيس ترامب , و الذي قال أمس الأربعاء إنه سيفرض تعريفات جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوما جمركية أعلى على عشرات الدول من بينها عدد من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما يفاقم حربا تجارية تهز الأسواق العالمية بالفعل وتربك حلفاء واشنطن.

وأكدت إدارة ترامب أيضا أن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 25% على ( السيارات والشاحنات) ستدخل حيز التنفيذ في موعدها المقرر في الثالث من أبريل الجاري “ اليوم ” وأن رسوما على واردات قطع غيار السيارات ستبدأ في الثالث من مايو المقبل .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 33.61 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.8% إلى 975.93 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.6% إلى 964.56 دولار.