قصور الثقافة تختتم احتفالات عيد الفطر بالسويس

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الفعاليات الثقافية والفنية للاحتفال بعيد الفطر المبارك بالسويس، ضمن برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

استهلت فعاليات الختام المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من نادي هيئة قناة السويس ببور توفيق، بعرض فني لفرقة كورال قصر ثقافة السويس، قدمت خلاله استعراضات وأغانى طربية من روائع الفن المصرى الأصيل، منها "أسمر يا اسمراني، حبك وحشتيني، غريبة الناس، كان ياما كان، مبيسألش عليا أبداً"، بحضور هويدا طلعت، المشرف على فرع ثقافة السويس، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافى، بإشراف د. شعيب خلف، نفذت ورشة فنية للأطفال بعنوان "رسم على الوجوه" قدمتها لمياء عبد المنعم، وسارة ماجد، لرسم وجوه الأطفال، وسط أجواء مبهجة.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا متنوعا في القاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر المبارك يشمل عروضاً للموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب عروض مسرحية في محافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ.

كما يعرض عدد من الأفلام السينمائية الجديدة في 16 محافظة عبر مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد مخفض قدره 40 جنيهًا للتذكرة، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية بالمناطق الجديدة الآمنة.

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