ads
الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري البورسعيدي يكرم أكبر مشجعي النادي.. ويقرر صرف معاش شهري له

اكبر مشجعي النادي
اكبر مشجعي النادي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، بتكريم محمد شتيوي أكبر مشجعي المصري سنًا - 81 عامًا - والذي لا يتوانى عن دعم الفريق بكافة مبارياته بمختلف البطولات.

كما وجه  كامل أبو علي أيضًا بصرف معاش شهري ثابت للمشجع محمد شتيوي تقديرًا له وعرفانًا لمؤازرته التامة للمصري على مدار نحو سبعين عامًا عاصر خلالهم أجيالًا عديدة من اللاعبين والاجهزة الفنية ورؤساء النادي.


هذا وقد استقبل اللواء محسن شتا مستشار رئيس النادي بمكتبه المشجع الكبير محمد شتيوي حيث نقل له تحيات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، مشيدًا بسلوكياته الطيبة وحرصه على دعم فريقه لسنوات طويلة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ومن خلال منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشر صورة المشجع الكبير محمد شتيوي خلال مباراة الأمس أمام سيمبا التنزاني، بتعليق يقول " العمر سيصبح مجرد رقم عندما ينبض قلبك بحب فريقك".

المصري أكبر مشجعي المصري كامل ابو علي