وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى المجر يوم سيئ للقانون الدولي

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبروك، اليوم الخميس أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر هو يوم سيئ للقانون الدولي.

وجاءت تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، بعد إعلان المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لتتهرب من اعتقال نتنياهو الصادر ضده مذكرة اعتقال بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها خلال العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتعد زيارة نتنياهو إلى المجر هي الثانية بعد صدور مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر الماضي.

وزار نتنياهو واشنطن في فبراير الماضي للقاء حليفه المقرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.



يذكر أن المجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.