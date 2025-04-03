بعد رسوم ترامب.. جنوب إفريقيا تسعى لاتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة

تسعى جنوب إفريقيا إلى التفاوض على اتفاقية تجارية ثنائية ومتبادلة المنفعة جديدة بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية بنسبة 30٪ علي السلع من جنوب إفريقيا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الخميس.

وأشارت جنوب إفريقيا إلى أن التعريفات تؤكد الحاجة الملحة للتفاوض على اتفاقية تجارية جديدة ثنائية وذات منفعة متبادلة مع الولايات المتحدة، كخطوة أساسية لتأمين العلاقة التجارية علي الأمد الطويل، معربة عن قلقها بشأن الرسوم المفروضة حديثا.

وسبق أن أعربت الدولة الأفريقية عن استعدادها للتفاوض مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية المنفصلة للإدارة الأمريكية بنسبة 25٪ على واردات السيارات.

وذكرت "رويترز" أن حجم صادرات السيارات من جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر من ملياري دولار أمريكي.