ads
الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية المصرية: الغارات الإسرائيلية على سوريا انتهاك للقانون الدولي

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الغارات الإسرائيلية على مواقع في سوريا انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي وتعد سافر على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية المصرية أن استهداف الاحتلال عيادة تابعة لأونروا في جباليا يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الخارجية أن مصر تستنكر الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشآت الطبية.

وطالبت الخارجية المصرية الأطراف الدولية الفاعلة بالنأي عن سياسة ازدواج المعايير ووضع حد للسلوك الإسرائيلي.

وزارة الخارجية المصرية الغارات الإسرائيلية سوريا الاستهداف الإسرائيلي القانون الدولي الانساني