الخارجية المصرية: الغارات الإسرائيلية على سوريا انتهاك للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الغارات الإسرائيلية على مواقع في سوريا انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي وتعد سافر على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية المصرية أن استهداف الاحتلال عيادة تابعة لأونروا في جباليا يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الخارجية أن مصر تستنكر الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشآت الطبية.

وطالبت الخارجية المصرية الأطراف الدولية الفاعلة بالنأي عن سياسة ازدواج المعايير ووضع حد للسلوك الإسرائيلي.