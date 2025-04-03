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الخميس 03 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيسي وزراء المجر وإسرائيل

رئيس الوزراء الاسرائيلي
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
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 يقدم لكم موقع "البوابة نيوز" بث مباشر لمؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، اليوم الخميس، في زيارة تستمر أربعة أيام، متجاهلًا مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

واستقبله وزير الدفاع المجري لدى هبوط طائرته في مطار العاصمة بودابست، حيث رحّب به في تدوينة على فيسبوك قائلاً: "مرحبًا بك في بودابست يا بنيامين نتنياهو".

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من أوربان، الذي سبق أن انتقد مذكرة التوقيف الصادرة ضد نتنياهو العام الماضي، واصفًا إياها بأنها "معيبة".

https://youtube.com/live/v50Ak2qmrEk?si=-ye6HYb9yM0D_L1V

المحكمة الجنائية الدولية الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان العاصمة بودابست