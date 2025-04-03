تعاون بين هندسة أسيوط ونقابة المهندسين لدعم الطلاب وتأهيلهم للممارسة المهنية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تعاون جديد بين كلية الهندسة ونقابة المهندسين بأسيوط، وذلك بهدف دعم الطلاب وتأهيلهم للممارسة المهنية.

وأشاد الدكتور المنشاوي بالمبادرة التي أطلقتها النقابة، برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد، والتي تهدف إلى تعزيز ارتباط الطلاب ببيئة العمل الهندسي، وإعدادهم لسوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات العملية اللازمة.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، أن المبادرة ترتكز على عدة محاور أساسية لدعم الطلاب وتطوير مهاراتهم، منها دعم مشروعات التخرج المتميزة من خلال توفير الأدوات والمكونات اللازمة، بعد موافقة المشرف الأكاديمي والقسم المختص، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين الطلاب والخريجين وأعضاء النقابة.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود جامعة أسيوط المستمرة لتطوير العملية التعليمية، وتوفير فرص تدريبية وتطبيقية لطلاب كلية الهندسة، مما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.