محافظ الغربية: دعم مالي ووظيفة جديدة لمساعد مدربة الأسود ضحية واقعة السيرك بطنطا

أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن تعاطفه العميق مع الشاب محمد ابراهيم مساعد مدربة الأسود والذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء عرض في السيرك بطنطا، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وأكد أن المحافظة ستظل داعمة له حتى يتماثل للشفاء الكامل، وقام المحافظ بمنحه دعم مالي فوري ووظيفة جديدة لضمان مستقبله.

وجاء ذلك أثناء قيام محافظ الغربية، اليوم الخميس بزيارة الشاب في مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا حيث يتلقى العلاج بعد إجراء عملية البتر.

وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تضم وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية، ورئيس حي أول طنطا، وذلك لمراجعة إجراءات الأمان والسلامة بالسيرك، وإعداد تقرير شامل حول ملابسات الحادث.

كما شدد المحافظ على متابعة تحقيقات النيابة العامة، مؤكدًا تنفيذ كافة قراراتها بدقة وشفافية، باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق في الواقعة.