ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر في حملة تموينية بالعاشر من رمضان

شن قطاع جنوب الشرقية حملة تموينية مكثفة، برئاسة المهندس عاطف عراقي، رئيس القطاع، والمفتش مصطفى بيومي، للمرور على الأنشطة التجارية بدائرة مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر ومخالفات تموينية متعددة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن أرز أبيض مجهول المصدر وتم تحرير محضر برقم 2462 جنح العاشر .

وضبط 2 طن ملح طعام مجهول المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية ، وتم تحرير محضر برقم 2463 جنح العاشر .

ضبط 9 آلاف كيس شيبسي و 18 ألف قطعة حلاوة و 1200 علبه فول مدمس جميعهم مجهولة المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية ، وتم تحرير محضر برقم 2461 و 1497 جنح العاشر .

تصرف مخبز في 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء ، كما تم تحرير عدد 8 مخالفة تموينية ضد المخابز البلدية المخالفة لنقص الوزن ولعدم نظافة العجين ولعدم الإعلان عن بيانات ومواعيد العمل.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.