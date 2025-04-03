غرق شاب رغم التحذيرات من نزول البحر في دمياط

شهدت مدينة رأس البر في دمياط اليوم الخميس، حالة غرق في شارع 33 بمدينة رأس البر في دمياط حيث لقي عبد الرحمن الشربيني من سندوب الدقهلية مواليد 2007 مصرعه غرقا بعد ان نبهت وحذرت الوحدة المحلية لمدينة راس البر في دمياط من عدم نزول البحر بسبب عدم وجود طاقم إنقاذ لعدم بدء فصل الصيف بعد .

تم انتشال جثمان الشاب الغريق ونقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه ولكن لفظت انفاسه الأخيرة وتم إخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به .

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الغريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة .

يذكر انه فرضت الوحدة المحلية لمدينة راس البر في دمياط وجهاز تنمية دمياط الجديدة حظر على نزول البحر نظرا لشدة الرياح وعدم وجود فرق إنقاذ لعدم بدء فصل الصيف مما يعد خطرا عل حياة الأهالي في حال نزولهم البحر .

ورفع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط، درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة للحالة القصوى خلال اجازة عيد الفطر المبارك، حيث قام بعقد غرفة الأزمات بمديرية الصحة برئاسته لمتابعة الوضع القائم بالمستشفيات على مدار الساعة، كذلك قام بمتابعة إتاحة الأسرة بالأقسام الداخلية والعنايات المركزة وكذلك مدى توفر الدعم اللوجيستي من الأدوية والمستلزمات الطبية وشدد على أنه يتم التنسيق المتواصل مع مرفق الاسعاف وبنك الدم الاقليمي لمواجهة أي أزمات.

كما تم وضع خطة لتأمين المعديات والمراكب النيلية وضبط الحمولة المقررة بتراخيص المسطحات المائية ، حيث وجه محافظ دمياط تعليماته إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية و بتكثيف الخدمات المرورية على السيارات فى الميادين والشوارع الرئيسية خاصة بمدينة رأس البر.