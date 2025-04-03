محافظ الشرقية يشيد بمبادرة وزارة الرياضة لاستقبال المواطنين بمراكز الشباب

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد أحلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد محافظ الشرقية أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن مبادرة الوزارة استهدفت استقبال المواطنين بمراكز شباب المحافظة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال أجازة عيد الفطر المبارك لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة على مدار أيام أجازه عيد الفطر المبارك شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والترفيهية التي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.