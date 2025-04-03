السيطرة على حريق بمحيط فرع البنك الزراعي بالمنصورة دون خسائر بشرية.. صور

الخميس 03/أبريل/2025 - 01:19 م

تابع الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، أعمال السيطرة علي حريق اندلع في محيط فرع البنك الزراعي بشارع الجيش بمدينة المنصورة، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة جهود الإطفاء والوقوف على تطورات الموقف، في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمتابعة الأحداث الطارئة والاستجابة السريعة لها.



وكانت النيران قد اندلعت في محيط البنك الزراعي، وشبت في أشجار النخيل والغاب والنجيلة المجاورة للبنك، مما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

كما تواجدت فرق وسيارات الإسعاف في الموقع تحسبًا لأي إصابات محتملة.

وبفضل الجهود المشتركة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي، ومنع امتداد النيران إلى المباني والمنشآت المجاورة.

كما تم التعامل مع ألسنة اللهب التي انتقلت إلى "خيمة" حديقة الطفل بالجهة المقابلة عبر الأشجار المشتعلة؛ حيث تمت السيطرة عليها بالكامل وإخمادها قبل أن تسبب أضرارًا إضافية ودون خسائر بشرية.



وكان الحريق قد أسفر عن إصابة أحد العاملين بمتابعة حي شرق المنصورة بحالة اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة.

وعلى الفور، قامت فرق وسيارة الإسعاف بنقله إلى مستشفى بالمنصورة تلقي العلاج اللازم؛ إذ خضع لجلسات تنفس فورية، وتبين استقرار حالته الصحية، وقرر الأطباء خروجه بعد تلقيه العلاج اللازم.



وفي سياق متصل، فقد استمرت متابعة تداعيات الحريق والتأكد من عدم وجود أي آثار جانبية أو مخاطر تهدد سلامة المواطنين والمنطقة المحيطة.

كما يجري فحص الموقع من قبل فرق الأمن والسلامة لتحديد أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.



وأشاد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف والجهات المعنية، مؤكدًا أن التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات ساهم في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة.

كما شدد على أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية بجميع المنشآت، لمنع التكرار لمثل هذا الحادث.