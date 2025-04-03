بعد المرور على 15  مستشفى وعيادة ببني سويف.. تحرير إنذارات لمخالفة سياسة مكافحة العدوى ومحضر غلق لعيادتين

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع امتداد تلك الحملات للقرى، وإعداد تقارير دورية عن نتائجها لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، لاسيما وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، خاصة وأن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتورة حنان حسين مدير إدارة الطب العلاجى بتوجيه إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم بالمرور خلال أيام العيد علي المنشآت الطبية الخاصة ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من الوزارة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وقامت الحملة بالمرور على 15 منشأة طبية متنوعة ما بين مستشفيات خاصة ومراكز طبية، للتأكد علي سير المنظومة الصحية من تواجد الأطباء و توافر الاشتراطات الصحيه ومراجعة مزاولة المهنة للأطقم الطبية،حيث تم عمل 9 إنذارات بين تجديد الدفاع المدني وتدريب العاملين علي سياسة مكافحة العدوى ، بالإضافة إلى محضر إثبات حالة لعيادتين لإدارتهما بدون ترخيص.