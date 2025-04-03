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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار حملات إزالة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة التعديات
ازالة التعديات
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طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع، درجة الاستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإزالتها في المهد.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحضور أحمد طنطاوي نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق وبرفقة محمود عبد العال رئيس الوحدة المحلية بيشة قايد والأجهزة التنفيذيه المعاونة من الإدارة الهندسية بالوحدة من إحباط حالة صب سقف مخالف على مساحة ٣٥٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المتعدين حفاظًا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن غذائي للمواطنين.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية التالية :
055/2303693
055/2312540
055/2314004

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين استمرار حملات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التعديات على ألاراضى الزراعي التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة