استمرار حملات إزالة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع، درجة الاستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإزالتها في المهد.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحضور أحمد طنطاوي نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق وبرفقة محمود عبد العال رئيس الوحدة المحلية بيشة قايد والأجهزة التنفيذيه المعاونة من الإدارة الهندسية بالوحدة من إحباط حالة صب سقف مخالف على مساحة ٣٥٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المتعدين حفاظًا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن غذائي للمواطنين.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية التالية :

055/2303693

055/2312540

055/2314004