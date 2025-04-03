الداخلية تضبط مرتكبي جريمة قتل عامل توصيل بالفيوم وتستعيد الدراجة المسروقة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بالفيوم من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاملان توصيل طلبات) أحدهما مصاب والآخر توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص وبسؤال المصاب أقر بقيام مجهولين بسرقة الدراجة النارية الخاصة بالمتوفى حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة وقيام المتوفى بتحديد مكان تواجدها بإستخدام جهاز تحديد المواقع المثبت بالدراجة ومن ثم قاما بالتوجه إلى مكان الدراجة النارية فشاهدوا دراجة متوقفة على جانب الطريق وبجوارها (4 أشخاص)، وتوجها إليها ظناً منهما بأنها الدراجة الخاصة بالمتوفى فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص عليهما بإستخدام سلاح أبيض مسبباً وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وفى وقت مزامن لحدوث الواقعة تمكن شقيق المتوفى من تحديد مكان تواجد الدراجة النارية الخاصة بالمتوفى بدائرة مركز شرطة سنورس وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الدراجة وقائدها ، وبمواجهته أقر بشراء الدراجة النارية من (عامل "تم ضبطه" ) وأقر بعلمه أنها من متحصلات واقعة سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.