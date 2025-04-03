سيدات طائرة الزمالك تفتتح مشوارها في بطولة أفريقيا أمام السجون الكيني

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" نظيره السجون الكيني، غدًا الجمعة، في تمام الثالثة عصراً، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا، التي تستضيفها نيجيريا خلال في الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من، "السجون الكيني, وسبيابكينج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".