دار ابن لقمان بالمنصورة تخلد 775 عامًا على الانتصار على الحملة الصليبية وأسر لويس التاسع ملك فرنسا

تحمل دار ابن لقمان بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية ،تاريخا هاما من الانتصار، غير مصير مصر من الهزيمة الي الانتصار ،ولاتزال الدار تخلد ذكريات النصر منذ 755عاما، حيث تغير اسم المدينة إلى المنصورة، عقب النصر الذي حققته مصر بانتصارها على الحملة الصليبية السابعة التي استماتت في محاولتها في احتلال مصر تم تغيير اسم المدينة الي المنصورة.



جاء ذلك عقب أسر الملك لويس التاسع ملك فرنسا في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة وانتصار الجيش الأيوبى بقيادة الظاهر بيبرس على الحملة الصليبية السابعة عام ١٢٥٠ ميلادية في المعركة التى سميت وقتها بمعركة المنصورة.



دار ابن لقمان:

تسجل دار ابن لقمان بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية لحظات النصر ضد الغزاة يسطره تاريخ مصر وتقع الدار في منتصف مدينة المنصورة وبالتحديد في شارع بورسعيد ويرجع تاريخ إنشائها إلي القاضي فخر الدين إبراهيم بن لقمان.



حيث أسر فيها لويس التاسع مد وقد أخذت شهرتها بعد أن سجن فيها لويس التاسع ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية السابعة على مصر عام 1250 لمدة شهر.



ودفعت زوجته الفدية ثم أطلق سراحه في 7 مايو 1250 وقد أنشأ بالدار متحفا تاريخيا يضم الكثير من اللوحات والمعلومات والصور التي توضح دور الشعب المصري في تحطيم قوات الصليبيين وكما يضم المتحف بعض الملابس والأسلحة التي استخدمت في المعركة.



وكما يضم المتحف ملابس عسكرية وصورا ولوحات تدل على المعركة ،وكانت مدينة المنصورة أنشئت كقلعة عسكرية أثناء الحملة الصليبية الخامسة و هزمت بها الحملة الصليبية الخامسة والسابعة كما هزم بها أيضا الحملة التى أرسلها نابليون بونابرت لاحتلال المدينة تتكون من متحف يضم العديد من اللوحات والتماثيل التى تمثل معركة المنصورة المجيدة انسحاب الحملة ورسائل من لويس التاسع إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب، يهدده فيها بالحرب والاستسلام، ورد الملك الصالح على تلك الرسائل.



كما يضم المتحف العديد من الصور والتماثيل ومن أبرزها صورة الفدية وصورة معركة البحر الصغير.



ومن أبرز التماثيل بالمتحف تمثال يجسد لويس التاسع بملابسه الصليبية حيث يجلس أسيراً على كرسي وبجانبه تمثال خادمه الطواشى صبيح وكما يضم المتحف وقميص حديد وسيوفا مصرية وفرنسية وخناجر.

تتكون الدار من دورين على الطراز الإسلامى

يتكون الدور الأول من قسمين، القسم الاول يضم غرفتين ،والقسم التانى و هو على اليسار ، وكان مكونا من غرفتين، وتم هدمهماو أعيد بنائهما على هيئة صالة متسعة اتخذت متحف يؤرخ لتاريخ الحملات الصليبية فيه به صورة ضخمة تمثل معركة المنصورة امام الصليبيين وكمان تمثال نصفى لصلاح الدين الايوبى ،يتوسط القسمين صحن كبير للدار به سلّم خشبى يصعد للدور الثاني.



عيد الدقهلية القومي:

اتخذت محافظة الدقهلية يوم 8 شهر فبراير من كل عام للاحتفال بعيدها القومي حيث يوافق ذكرى انتصار أهل المنصورة وعدد من أهالي مدن وقرى المحافظة على الحملة الفرنسية عام 1250 في معارك متفرقة.

تاريخ : إنشاء دار ابن لقمان الأثري:

يرجع تاريخ إنشاء الدار وفقا إلى المراجع التاريخية إلى تأسيس مدينة المنصورة في عام 616 هجرية - 1219 ميلادية، عندما أمر الملك الكامل بإحضار السفن المحملة بالبلاط والحجر لتأسيسها، وتم تسجيله في عداد الآثار في 21 شهر نوفمبر عام 1951.

