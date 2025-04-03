حبس عاطل بتهمة تمزيق جسد شاب بمشاجرة في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس عاطل في اتهامه بتمزيق جسد شاب باستخدام سلاح أبيض، بسبب فتاة بمنطقة دار السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.

ووجهت له النيابة تهم بالتشاجر وحيازة سلاح أبيض، وممارسة أعمال البلطجة وإثارة الذعر بين المارة.

كانت أجهزة الأمن، رصدت منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بإصابة آخر منعه من التحرش بفتاة بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله شاب مقيم دائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم .

وبسؤاله أفاد بتضرره من آخر– مقيم بدائرة القسم لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب توقفه أسفل منزله صحبة إحدى صديقاته وحال مطالبته بالإنصراف من أسفل المنزل قام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته مستخدماً سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.