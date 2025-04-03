اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشرقية ومعتدل على السواحل الغربية وحار على جنوب سيناء والصعيد ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الخميس نشاط للرياح بالقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 12 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 18 درجة .