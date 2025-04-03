تشاهدون اليوم.. تشيلسي يواجه توتنهام ومباريات أمم إفريقيا للناشئين

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق ٣ أبريل 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات .
مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 أبريل:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسيX توتنهام – 9 مساء- beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة
الكاميرونX جنوب أفريقيا – 4 مساء- beIN Sports HD 6
أوغنداX تنزانيا – 7 مساء- beIN Sports HD 8
مصرX بوركينا فاسو – 7 مساء- beIN Sports HD 6
زامبيا Xالمغرب – 10 مساء - beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات كأس آسيا للناشئين والقنوات الناقلة
أوزبكستانX تايلاند – 5 مساء
السعودية X الصين – 7.15 مساء
مواعيد مباريات كأس البرتغال
سبورتينج لشبونةX ريو آفي – 9.15 مساء
مواعيد مباريات كأس تركيا
بشكتاش Xجوزتبه – 7.30 مساء