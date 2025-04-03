ads
الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. تشيلسي يواجه توتنهام ومباريات أمم إفريقيا للناشئين

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق ٣ أبريل  2025، في جميع البطولات من مختلف القارات .

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 أبريل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسيX توتنهام – 9 مساء- beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة

الكاميرونX جنوب أفريقيا – 4 مساء- beIN Sports HD 6

أوغنداX تنزانيا – 7 مساء- beIN Sports HD 8

مصرX بوركينا فاسو – 7 مساء- beIN Sports HD 6

زامبيا Xالمغرب – 10 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس آسيا للناشئين والقنوات الناقلة

أوزبكستانX تايلاند – 5 مساء

السعودية  X الصين – 7.15 مساء

مواعيد مباريات كأس البرتغال

سبورتينج لشبونةX ريو آفي – 9.15 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا

بشكتاش Xجوزتبه – 7.30 مساء

جميع البطولات من مختلف القارات مباريات اليوم الخميس مباريات اليوم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي