تشاهدون اليوم.. تشيلسي يواجه توتنهام ومباريات أمم إفريقيا للناشئين

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق ٣ أبريل 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات .

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 أبريل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسيX توتنهام – 9 مساء- beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة

الكاميرونX جنوب أفريقيا – 4 مساء- beIN Sports HD 6

أوغنداX تنزانيا – 7 مساء- beIN Sports HD 8

مصرX بوركينا فاسو – 7 مساء- beIN Sports HD 6

زامبيا Xالمغرب – 10 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس آسيا للناشئين والقنوات الناقلة

أوزبكستانX تايلاند – 5 مساء

السعودية X الصين – 7.15 مساء

مواعيد مباريات كأس البرتغال

سبورتينج لشبونةX ريو آفي – 9.15 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا

بشكتاش Xجوزتبه – 7.30 مساء