المجر تعلن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد زيارة نتنياهو

قررت حكومة المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما صرح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لوكالة الأنباء الرسمية (MTI) يوم الخميس.

المجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت حكومة أوربان هذه الخطوة بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ارتكابه جرائم حرب خلال عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

زيارة نتنياهو إلى المجر

وتعد زيارة نتنياهو إلى المجر هي الثانية بعد صدور مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر الماضي.

وزار نتنياهو واشنطن في فبراير الماضي للقاء حليفه المقرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.

يذكر أن المجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.