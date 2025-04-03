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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يعلن مواعيد المباريات المؤجلة لدوري الكرة النسائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات المرحلة الحاسمة من دوري الكرة النسائية بداية من الأسبوع السادس وحتى الأسبوع التاسع.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم ، قد أجل عددا من الجولات في دوري الكرة النسائية، وذلك بسبب ارتباطات المنتخب الوطني للسيدات بمباراتين وديتين أمام الأردن الشهر المقبل.

حيث تم تأجيل الجولات بداية من الأسبوع السادس وحتى الأسبوع التاسع من عمر الدوري المصري للسيدات.

وجاءت مواعيد المباريات المؤجلة لدوري السيدات كالآتي: 

 

 

 

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني للسيدات  الأردن وديًا، يومي 4 و8 أبريل المقبل، استعدادًا لمنتخب غانا في الدور الأخير لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

 

 

 

 

 

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