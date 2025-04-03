بعد رسوم ترامب.. إسبانيا: مستعدون لاتخاذ خطوات لحماية الشركات والمستهلكين

قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، اليوم الخميس، إن إسبانيا مستعدة لاتخاذ إجراءات وحماية شركاتها ومستهلكيها من تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثا، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأضاف كويربو أن مدريد لا تزال حريصة على التفاوض مع البيت الأبيض، وبالرغم من هذا انتقد وزير الاقتصاد الإسباني الإجراءات الأمريكية الجديدة، التي تتضمن رسوما جمركية بنسبة 20٪ على الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تتضرر إسبانيا من ذلك، خاصة أنها عضو في الاتحاد.

ووصف كويربو الرسوم الجمركية بأنها "غير عادلة وغير مبررة".