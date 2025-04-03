قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ318 مليون يورو بشأن القطار الكهربائي السريع "نص القرار"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بقيمة 318 مليون يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح) والموقع بتاريخ 4/2/2024.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الخميس.

وجاء نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بقيمة 318 مليون يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح) والموقع بتاريخ 4/2/2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر : (مادة وحيدة) ووفق على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بقيمة 318 مليون يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح) والموقع بتاريخ 4/2/2024، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1445 هــ ( الموافق 11 يونيو سنة 2024) عبد الفتاح السيسى.

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 27 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 27 ينايـر سنة 2025 م) .

قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 7 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 11 يونيــــو 2024 بشأن الموافقة على اتفاق «القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بقيمة 318 مليون يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح)

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 27/1/2025 ؛ وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 3/2/2025

قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 11 يونيــــو 2024 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بقيمة 318 مليون يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح)

صدر فى 19/2/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى.