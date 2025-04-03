الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بقيمة 318 مليون يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح) والموقع بتاريخ 4/2/2024.

نشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الخميس.

