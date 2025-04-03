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السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا  رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بقيمة 318 مليون يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح) والموقع بتاريخ 4/2/2024.
 نشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الخميس.
 

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