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الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استدعاء أسرة شاب لقي مصرعه على يد عاطل بالشرابية

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أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية باستدعاء أهل شاب لقي مصرعه علي يد عاطل بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الشرابية لسماع اقوالهم والوقوف على هل توجد بين المجني عليه والمتهم او اخرين ثمة خلافات.

وتلقى قسم شرطة الشرابية  بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الاهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة الشرابية وسقوط احدهما قتيلا. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبإجراء التحريات والفحص تبين مقتل شاب يبلغ من العمر 19 سنة على يد عاطل بعد تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إجراء التحريات الإجراءات القانونية اللازمة التحقيق في التحريات