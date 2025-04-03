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الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 3 أبريل 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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سجل سعر الذهب في مصر بداية تعاملات الخميس الموافق 3 أبريل 2025، حالة من الاستقرار بعد أن ارتفع أمس بأكثر من 55 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المصرية.

بلغ سعر جرام من عيار 24 نحو 5040 جنيها للبيع و 5062 جنيها للشراء.

وتبعه سعر الجرام من عيار 21  المشهور بين المشغولات الذهبية، نحو  4410 جنيهات للبيع و4430 جنيها للشراء .

فيما وصل سجل سعر عيار 18 نحو 3780 جنيها للبيع و3797 جنيها للشراء.

كما بلغ سعر الجرام من عيار 14  الأقل قيمة نحو 2940 جنيها للبيع و 2953 جنيها للشراء.

فيما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3126 دولارا للبيع و 3127 دولارا للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 35.28 ألف جنيه للبيع و 35.44 ألف جنيه للشراء.

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