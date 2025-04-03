تزامنًا مع عودة العمل بالبنوك.. أسعار الدولار اليوم الخميس 3 أبريل 2025

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 تزامنا مع عودة العمل بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2025.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:



بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.53 جنيه للشراء، 50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50.56 جنيه للشراء، 50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.

موعد عودة البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فمن المقرر أن تعود البنوك العاملة في القطاع المصرفي للعمل مرة أخرى صباح اليوم الخميس 3 أبريل 2025، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2025.

كان البنك المركزي قد أعلن إجازة عيد الفطر 2025 للبنوك، قبل استطلاع هلال شهر شوال، إذ حدد البنك موعد تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد 30 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الأربعاء 2 أبريل 2025.

وأشار البنك المركزي المصري في بيان رسمي إلى أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين 31 مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الخميس 3 أبريل 2025.