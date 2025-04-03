فلسطين.. 3 شهداء جراء قصف منزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين بالإضافة إلى عدد من المفقودين جراء قصف منزل عائلة "أبو هين" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 10 شهداء.

كما استشهد مواطن وزوجته وثلاثة من أبنائه، ومواطن آخر، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50،423 شهيدا، والإصابات إلى 114،638، منذ 7 أكتوبر 2023.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة برقين غرب جنين. وقالت مصادر محلية، إن اليات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية وداهمت منزل الأسير المحرر سلطان خلوف، وسط تحليق كثيف للطائرات المسيرة في سماء البلدة.