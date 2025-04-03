علاقة البوتوكس بالصداع.. هل هو مسبب الداء أم العلاج؟

البوتوكس من الإجراءات التجميلية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير، ويعاني بعض الناس من الشعور بالصداع بسببه بينما البعض الآخر يعالج الصداع باستخدامه فما هو تأثيره على الصداع بشكل اوضح وفقا لموقع healthline الطبي، يمكن استخدام البوتوكس، في علاج الشقيقة الصداع المزمن، حيث يتم حقن البوتوكس في أماكن محددة في الرأس والرقبة وبجرعات محددة.

وتعمل حقن البوتوكس على شل العضلات وتقليل انقباضها مما يخفف من حدة وتكرار نوبات الصداع، كما يحتاج الطبيب إعطاء الحقن إلى طبيب متمرس على دراية بتشريح عضلات الرأس والرقبة، واقيمت دراسات حديثة أظهرت أن حقن البوتوكس يمكن أن يخفف من تكرار نوبات الصداع النصفي المزمن بنسبة تصل إلى 50٪.

يعمل البوتوكس عن طريق استرخاء العضلات وتثبيط نقل الألم، مما يقلل من تكرار وشدة الصداع النصفي.

ورغم ذلك البوتوكس ليس علاجًا فعالًا لأنواع الصداع، ويعتمد نجاحه على نوع الشقيقة وعوامل المريض الفردية، ومدة فعالية البوتوكس وبعدها قد تعود الأعراض تدريجيًا ويكون من الضروري إعادة الحقن للحفاظ على التحسن، وعادة يتم إعطاء الحقن كل 12 أسبوعًا لتحقيق نتائج مستدامة في السيطرة على الصداع، والبوتوكس لا يشفي الصداع تمامًا لكنه يقلل بشكل فعال من عدد ومدة وشدة النوبات.