فوائد التمر للشعر والبشرة

التمر له فوائد تجميلية كبيرة للشعر والبشرة إلى جانب فوائده الصحية للجسم نظرا لانه يحتوي على عناصر غذائية قيمة ويمكن استخدام قناعات التمر البشرة والشعر، ويحتوي التمر على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ، ب، حديد، كالسيوم، بوتاسيوم، ويساهم في تغذية البشرة والشعر.

ووفقا لموقع healthline يساعد ايضا التمر في حماية الشعر من الجفاف وتنظيف البشرة وعلاج الحبوب، حيث يمكن وضعه كقناع لفروة الرأس او الوجه، فيمكن هرس التمر، وخلطه مع الحليب او الزبادي وعمل قناع للوجه، ويساعد على تنظيف البشرة وتقشيرها ويعطي نعومة ونضارة.

اما قناع التمر مع العسل يغذي البشرة والشعر ويعطي الفيتامينات والمعادن ويحميها من الجفاف، وهرس التمر وخلطه بالزيتون ايضا يغذي ويقوي الشعر ويوقف التساقط، وخلطه مع الافوكادو يعطي الشعر لمعان ونعومة، ويمكن ايضا صنع زيت التمر بنقع التمر في زيت مفضل مثل زيت الزيتون، جوز الهند، وتدليك فروة الرأس به.