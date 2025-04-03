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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ميلوني: رسوم ترامب إجراء خاطئ لا يفيد أمريكا أو أوروبا

رئيسة وزراء إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني
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اعتبرت رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية جورجا ميلوني أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إجراء خاطئ لا يعود بالنفع على الولايات المتحدة أو أوروبا.

وقالت ميلوني في منشور على فيسبوك الأربعاء إن حكومتها ستعمل على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لمنع تصاعد التوترات التي قد تضعف الغرب أمام المنافسين العالميين.

وأضافت أن إيطاليا ستنسق مع شركائها الأوروبيين لحماية مصالحها الاقتصادية.

وكان ترامب قد أعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على معظم الواردات الأمريكية، مع فرض عقوبات أعلى بناء على العجز التجاري. وستواجه الواردات من الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 20%.

وتعتبر ميلوني، التي كانت قد حذرت في وقت سابق من احتمال نشوب حرب تجارية، الحليف الأوروبي الرئيسي لترامب. وقد وضعت نفسها في الماضي كوسيط بين واشنطن وبروكسل.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الأربعاء، أن واشنطن ستفرض بدءا من منتصف الليل (الخميس) رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.

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