أستراليا توسع مساعداتها للمتضررين من الزلزال في ميانمار

أعلنت الحكومة الأسترالية، تقديم المزيد من المساعدات لدعم المتضررين من الزلزال المدمر في ميانمار، وذلك استكمالًا لمساهمتها الأولية البالغة مليوني دولار لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية- في بيان، الأربعاء أن دعمها الإنساني لميانمار يتم عبر شركاء دوليين ومحليين موثوقين.

وتشمل المساعدات الأسترالية الإضافية 3.5 مليون دولار موجهة إلى المنظمات غير الحكومية الأسترالية وشركائها المحليين، مع التركيز على توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى دعم قطاعات الصحة والتعليم في حالات الطوارئ.

كما خصصت أستراليا 3 ملايين دولار لتوفير إمدادات إغاثية طارئة وتعزيز جهود مركز تنسيق المساعدات الإنسانية التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وفي إطار الاستجابة السريعة، نشرت أستراليا فريقا إغاثيا للمساعدة في تنسيق جهود الإغاثة على الأرض، مع استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتقييم الحاجة إلى دعم إضافي.

ودعت وزارة الخارجية الأسترالية، النظام العسكري إلى وقف العمليات العسكرية فورًا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى المناطق المتضررة.

يذكر أن الزلزال أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث تجاوز عدد الوفيات 2700 شخص، والإصابات نحو 4500، وسط توقعات بارتفاع هذه الأرقام مع وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق النائية وإزالة الأنقاض. ويواجه الناجون احتياجات عاجلة تشمل الغذاء والمياه والمأوى.