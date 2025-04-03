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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا.. انسحاب قوات الاحتلال من ريف درعا الغربي جنوبي البلاد باتجاه الجولان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من ريف درعا الغربي جنوبي سوريا باتجاه الجولان بعد الاشتباكات مع المسلحين.

وأضافت، أن هناك نحو 9 قتلى جراء القصف الإسرائيلي على ريف درعا الغربي.

أعلنت السلطات السورية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مطار حماة العسكري ومحيطه بأكثر من 15 غارة ثالث أيام عيد الفطر، وأوضحت أن أضرار الغارات مادية فقط.

وفي وقت سابق، طالبت السفارة الأمريكية في دمشق جميع مواطنيها المتواجدين على الأراضي السورية بمغادرة البلاد فورًا. وذلك وسط تحذيرات من الخارجية من زيادة احتمالية حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في دمشق: "تحذّر وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين من زيادة احتمالية حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق".

كما أشار البيان التحذيري إلى أن الهجمات قد تشمل طرق الهجوم - على سبيل المثال لا الحصر- مهاجمين أفرادا، أو مسلحين، أو استخدام أجهزة متفجرة.

سوريا انسحاب قوات الاحتلال ريف درعا الغربي الجولان