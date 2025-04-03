تكريم 800 حافظ للقرآن الكريم بقرية أصفون المطاعنة بحضور نائب محافظ الأقصر.. صور

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، مساء الأربعاء، فعاليات احتفالية تكريم 800 حافظ للقرآن الكريم بقرية أصفون المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر، في بادرة تعكس اهتمام أهالي القرية بتحفيظ القرآن الكريم وتشجيع أبنائهم على حفظ كتاب الله.

جانب من الحفل

وقد تم توزيع جوائز قيمة على حفظة القرآن الكريم، شملت رحلات عمرة وجوائز مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية نصف مليون جنيه، كما تميز الحفل بأجواء من البهجة والفرحة، وسط حضور كبير من أهالي القرية والمهتمين بالقرآن الكريم وعلومه.

نائب محافظ الأقصر يقف دقيقة حداد على روح الشهيد محمود عبدالصبور

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد علي روح شهيد الواجب النقيب محمود عبدالصبور، كما أكد نائب المحافظ على الدعم الكامل لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير لأهل غزة وفلسطين.

ونقل الدكتور هشام أبو زيد، تحيات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إلي السادة الحضور، وقال: إننا نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بما شاهدناه اليوم في قرية أصفون المطاعنة، حيث تجسدت أروع صور التكريم لأهل القرآن الكريم، وهذا الحفل المهيب يعكس مدى اهتمام أهالي القرية بكتاب الله، وحرصهم على تشجيع أبنائهم على حفظه وتدبر معانيه.

كما شهد الحفل حضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ومحمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، وعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

ونظم الحفل اتحاد شباب أصفون والذين حضر منهم كلا من وائل زكريا الأمير، وزينب السلايمي، وباهي أمين، أعضاء مجلس النواب، والذين أشادوا بجهود أهالي القرية في دعم حفظة القرآن الكريم، مؤكدين على فضل حفظ القرآن وأثره في بناء شخصية متزنة وسوية.

وقد عبر أهالي القرية عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم من حفظة القرآن الكريم، مؤكدين على أهمية تحفيظ القرآن الكريم في تربية النشء وغرس القيم الإسلامية النبيلة في نفوسهم.

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