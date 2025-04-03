محافظ الأقصر ورئيسة الجامعة ينعيان النقيب محمود عبد الصبور شهيد الواجب

نعى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، الشهيد النقيب محمود أحمد عبدالصبور، معاون مباحث مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين، والذي وافته المنية، أمس الأربعاء بعد ٦ أيام من تلقي العلاج بالعناية المركزة متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الوجه علي يد عنصر إجرامي أثناء مطاردته يوم الجمعة الماضية.

وأعرب محافظ الأقصر عن تعازيه لأسرة الشهيد الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم المحافظ بخالص التعازي إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية، مؤكدًا اعتزاز الدولة بشهداء الوطن الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأمن واستقرار البلاد.

رئيس جامعة الأقصر تنعى شهيد الواجب الضابط محمود عبد الصبور

كما نعت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، شهيد الواجب، النقيب محمود عبد الصبور، معاون مباحث مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، والذي استشهد عقب مكوثه 6 أيام بالعناية المركزة؛ متأثرًا بإصابته إثر طلق ناري بوجهه؛ أثناء تأدية واجبه الوطني في مطاردة أحد العناصر الإجرامية.

وأعربت رئيس الجامعة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد، مشيدة بتضحيات رجال الأمن البواسل الذين يواصلون أداء رسالتهم بكل شجاعة وإخلاص؛ لحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وتقدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة بخالص العزاء للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، ولزملائه الضباط؛ مؤكدة أن استشهاد النقيب البطل يمثل نموذجًا مشرفًا للتفاني والإخلاص في خدمة وطنه، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت بيانًا ذكرت خلاله أنه أثناء مشاركة النقيب محمود أحمد عبدالصبور "من قوة مديرية أمن الأقصر" فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تعرض للإصابة بعيار نارى من أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مما أدى لاستشهاده.

وأوضحت الوزارة، أن الأجهزة الأمنية قامت بمطاردة العنصر الإجرامى المتسبب فى ذلك وأمكن تحديد مكان اختبائه، وتم استهدافه وفقًا لإجراءات مقننة، حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضُبط بحوزته ( بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية )، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.