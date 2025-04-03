أمازون تعرض الاستحواذ على "تيك توك" قبل حظره في أمريكا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، أن عملاق التجزئة الأمريكي "أمازون" قدم عرضًا للاستحواذ على تطبيق "توك توك" قبيل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي أعطيت لها بالبيع أو الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية. ولم ترد الصحيفة أي تفصيلات بشأن قيمة العرض الذي قدمته "أمازون".

وقالت الصحيفة إنه على ما يبدو أن عددًا من الأطراف، لم تحددها، ممن يتسابقون على شراء "تيك توك"، "لا يأخذون العرض الذي قدمته أمازون على محمل الجد"، في ظل سباق من أطراف عديدة أبدت حرصها واهتمامها بتقديم عروض شراء التطبيق.

ودرست إدارة ترامب عروضا قدمتها عدة شركات مثل "أوراكل"، و"بيربليكستي"، إضافة إلى أفراد مثل جيمى دونالدسون (المعروف أيضًا بمستر بيست)، وكيفين أورلي، مقدم برامج "شارك تانك"، وجيسي تينسلي، مؤسس موقع "إمبلوير.كوم"، والملياردير فرانك ماكورت.

ويعتزم ترامب لقاء مسئولي البيت الأبيض الأربعاء لمناقشة ما الذي سيحدث بالنسبة لـ"تيك توك"، وحرص على أنه سيتخذ قراره النهائي بشأن مصير التطبيق ومستقبله.

وترى الصحيفة الأمريكية أنه من الممكن أن يقر ترامب صفقة تشمل الإتيان بعدة مستثمرين أمريكيين من بينهم، أوراكل، و"بلاكستون" للتداول في الأوراق المالية. غير أن ذلك لن يمثل صفقة رسمية، وربما لن تلبي الاشتراطات التى يتطلبها القانون.

وأشارت إلى أن شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لـ"تيك توك"، أعلنت من جانبها عدم نيتها لبيع التطبيق، لكنه ليس من الواضح ما إذا كانت ستواصل رفضها في ظل التلويح بالحظر الذي بات يلوح في الأفق.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مجددًا اعتبارًا من 5 أبريل الجاري، وغير معلوم ما إذا كان الرئيس الأمريكي ترامب سيمنح التطبيق مهلة أخرى، على حد قول "نيويورك تايمز".