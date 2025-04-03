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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية ينيب نائبه لمتابعة حالة مصاب السيرك ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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أناب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نائبه الدكتور محمود عيسى لزيارة محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه.

وخلال الزيارة، نقل الدكتور محمود عيسى للمصاب وأسرة المستشفى تأكيدات المحافظ على توفير أفضل رعاية طبية له بالتنسيق مع جامعة طنطا، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع حالته بشكل دوري لضمان شفائه التام.

الجدير بالذكر أن المحافظ فور وقوع الحادث، قام  بتشكيل لجنة عاجلة تضم وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية، رئيس حي أول طنطا، لمراجعة تنفيذ إجراءات الأمان والسلامة بالسيرك، وإعداد تقرير شامل.

كما شدد المحافظ على متابعة تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، مؤكدًا تنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها بدقة وشفافية،في ضوء أنها صاحبة الاختصاص الاصيل.

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن تعاطفه العميق مع المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل، مشددًا على أن المحافظة ستظل داعمة له حتى يتماثل للشفاء.

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