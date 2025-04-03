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الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

اليوم.. البنوك تستأنف عملها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

البنوك تستأنف عملها
البنوك تستأنف عملها اليوم
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تستأنف البنوك العاملة في مصر نشاطها اليوم الخميس 3 أبريل 2025، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

وكانت إجازة البنوك قد بدأت يوم الأحد 30 مارس 2025، واستمرت حتى الثلاثاء 1 أبريل، بمناسبة حلول عيد الفطر. 

ومع تأكيد رؤية هلال شهر شوال يوم الاثنين 31 مارس، تم تمديد العطلة ليوم إضافي، لتنتهي رسميًا يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

وأكد البنك المركزي المصري حرصه على تنظيم العمل المصرفي خلال العطلات الرسمية، مشيرًا إلى استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي وخدمات المعاملات الرقمية طوال فترة الإجازة لضمان تلبية احتياجات العملاء.

مواعيد العمل في البنوك بعد الإجازة:

للموظفين: من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

للجمهور: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا.

وتستمر البنوك في العمل وفقًا لهذه المواعيد طوال أيام الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت.

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