بوتين: سنواصل بناء علاقات متبادلة المنفعة مع بيلاروسيا لصالح الأمن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في تهنئة لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة "يوم الوحدة"، أن الدولتين ستواصلان بناء علاقات تحالفية ذات منفعة متبادلة لصالح الأمن والاستقرار.

وأشار الرئيس الروسي -في نص برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين الرسمي ونقلتها وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية- إلى أن الإجراءات المشتركة لروسيا وبيلاروسيا تضمن أمن دولة الاتحاد.

جاء هذا خلال كلمة التهنئة التي وجهها بوتين إلى المشاركين في الاجتماع الاحتفالي بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، حيث أكد بوتين أن الإجراءات المشتركة للبلدين تضمن تعزيز الإمكانات الدفاعية والأمن الموثوق للدولة الاتحادية.

كما جاء في البرقية التي نشرت على موقع الكرملين: "في ظل الوضع الدولي المعقد الحالي، تضمن الإجراءات المشتركة بين الجانبين الروسي والبيلاروسي تعزيز الإمكانات الدفاعية والأمن الموثوق للدولة الاتحادية".